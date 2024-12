Isaechia.it - Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli svelano chi sono i concorrenti di Masterchef che gli sono rimasti più impressi

Il 12 Dicembre farà il suo debutto l’edizione di2024 ed il settimanale Gente ha intervistato i tre giudici, che saranno ancoraed.Secondopiace in quando reputa il programma ver0:Ha cambiato il mondo del cibo e ha saputo dare la possibilità a tanta gente di coronare un sogno, di mettersi in discussione e di avere anche una rivincita nella vita. Mi ha dato la possibilità di continuare a cercare talenti e di capire che potevo fare qualcosa di buono al fuori del mestiere di chef.Iche i giudici ricordano maggiormente invece: perMonir, il quarto classificato nella decima edizione, perRachida Karrati, mentreli porta tutti nel cuore.ha rivelato cosa invidia ai suoi colleghi:Addi non avere perso il suo magnetismo dopo il successo planetario, e le sue macchine d’epoca.