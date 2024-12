Inter-news.it - Boxing day Serie B, l’Inter osserva con interesse: in campo 3 baby

Leggi su Inter-news.it

OggiDay diB con tutto il campionato cadetto in, già a partire dalle 12.30.e i suoi tifosi possonore tre giocatori impegnati nel pomeriggio.SI PARTE –day di Premier League? No. Meglio quello diB. Oggi tutto il campionato cadetto inper la sua diciannovesima giornata. LaB, infatti, non si ferma e gioca proprio nel giorno di Santo Stefano. Come in Inghilterra, per la Premier League, il cosiddetto “campionato degli italiani” andrà in scena con la prima partita in programma oggi all’ora di pranzo, ossia il big match tra Pisa e Sassuolo, terza contro prima, e si chiuderà in serata con Sampdoria-Carrarese. In totale dieci partite, con ben tre giocatori di proprietà delin: ossia Francesco Pio Esposito, Alessandro Fontanarosa e Ebenezer Akinsanmiro.