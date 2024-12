Boscoreale 16enne minaccia il suicidio | salvata dai carabinieri

Leggi su Ilfaroonline.it

, 26 dicembre 2024 – Parafrasando una vecchia pubblicità televisiva, verrebbe da dire “Una telefonata. ti allunga la vita”. E infatti una tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento deidella compagnia di Torre Annunziata, che hanno salvato una ragazza di 16 anni in procinto di togliersi la vita presso la stazione Eav di. La segnalazione è arrivata alla centrale operativa dell’Arma tramite il Telefono Azzurro, che ha riferito del pericolo imminente: la giovaneva di lanciarsi sui binari al passaggio del primo treno.Il dialogo che ha salvato una vitaI militari hanno immediatamente ottenuto il numero di cellulare della ragazza e, con il cuore in gola, hanno stabilito un contatto telefonico. Il primo approccio, come si legge in una nota dell’Arma, è stato decisivo:“Come stai? Che succede?”Queste parole semplici ma profonde hanno aperto un dialogo intimo e confidenziale.