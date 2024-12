Scuolalink.it - Bonus Asilo Nido 2024/25: scadenza e dettagli sugli importi mensili

I genitori e affidatari hanno tempo fino al 31 Dicembreper richiedere il, un contributo economico erogato dall’INPS per sostenere le spese relative alla frequenza dell’o per assistenza domiciliare in caso di gravi patologie croniche del minore. Ecco tutte le informazioni utilie le modalità per accedere al. Chi può richiedere ilIlè destinato alle famiglie con figli che rispettano i seguenti requisiti: Età inferiore a tre anni (o che compiano tre anni durante l’anno solare di riferimento); Frequentano unpubblico o privato autorizzato, oppure necessitano di assistenza domiciliare a causa di gravi patologie croniche certificate. Anche se il bambino compie tre anni, è possibile presentare domanda, purché entro l’anno solare.