Berardi in Serie A a gennaio | il top club lo prende per puntare allo Scudetto

Domenicopotrebbe tornare inA nel mese di: le ultime parole lasciano pochi dubbi sul futuro del 10 del Sassuolo.La rottura del tendine d’Achille a marzo, dopo esser rimasto fermo già un mese per un infortunio al menisco, aveva fatto disperare tutti, non solo i tifosi del Sassuolo. Domenicoè un patrimonio del calcio italiano e perderlo a pochi mesi da Euro 2024 non fu una bella notizia per il CT Luciano Spalletti.Il ritorno dopo sette mesi però, fortunatamente, è stato tanto dolce quanto ci aspettavamo. Tornato in campo il 5 ottobre nel match di campionato contro il Cittadella,ci ha impiegato solo otto minuti per rientrare nel tabellino: subentrato al posto di Laurienté al 74?, firma l’assist per Thorstvedt al 82? per il 6-1 finale.Da ottobre a oggi sono state dieci le partite giocate e sono già otto gli assist forniti ai suoi compagni di squadra, senza considerare i tre gol, di cui uno decisivo nella vittoria per 1-0 contro il Mantova.