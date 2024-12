Iodonna.it - Beauty routine dopo le abbuffate: cosa fare per pelle e capelli

Leggi su Iodonna.it

Finalmente le festività natalizie sono arrivate: tempo di rallentare il ritmo e godersi una meritata pausa. Se pranzi, cene e brindisi si “leggono” sulla(e sui), questo è il momento ideale per dedicarsi unaanti-hangover, detox, illuminante e rigenerante. Dalle maschere agli impacchi a lunga posa, ecco come (ri)donare vitalità, forza e lucentezza ae chioma. Detox post: 8 rimedi con contrastare gli effetti delle feste X Leggi anche › La skincare per l’inverno 2025: tempo di burri e cosmetici “barrier-boosting” › Maschere Led: ora anche per décolleté, collo e maniluminosa e idratatai vizi a tavola«Durante il periodo invernale, ladel viso è esposta agli aggressivi agenti ambientali, a partire dall’aria gelida.