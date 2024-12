Thesocialpost.it - Asma al-Assad gravemente malata: lotta contro la leucemia

La moglie dell’ex dittatore siriano,al-, sta combattendo una nuova battagliala. Secondo il quotidiano britannico The Telegraph, i medici hanno stimato per lei una possibilità di sopravvivenza del 50%.Leggi anche: Siria, albero di Natale dato alle fiamme: esplode la protesta dei cristianiLe sue condizioni hanno spinto i medici a isolarla completamente. “sta morendo. Non può stare nella stessa stanza con nessuno a causa delle sue condizioni”, ha dichiarato una fonte vicina alla famiglia.Lala malattiaLa diagnosi dimieloide acuta era arrivata a maggio. Questo tipo di cancro aggredisce il midollo osseo e il sangue. In passato,aveva già vinto una dura battagliaun cancro al seno, dichiarandosi guarita nel 2019. Ora la malattia è tornata, più aggressiva che mai.