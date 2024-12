Donnapop.it - Alessandro Basciano arrestato per stalking: cosa è successo in carcere? Parla lui: «48 ore da incubo»

Leggi su Donnapop.it

ha passato due giorni indopo le accuse perdi Sophie Codegoni; dopo giorni di silenzio, il Dj ha finalmente rotto il silenzio suè accaduto a San Vittore.Di recente, i due sono stati paparazzati insieme e si èto di un riavvicinamento; in realtà la verità è completamente differente. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato la sua versione sulla foto apparsa su Chi e ha sconvolto i fan. Di seguito le esternazioni fatte su Instagram:Fonte: InstagramOvviamente, dopo queste parole, ancheha voluto dire la sua e replicare a quanto dichiarato da Sophie Codegoni. Sempre via social, infatti, il Dj ha tuonato contro la sua ex fidanzata. Ecco il suo intervento:Fonte: InstagramSophie Codegoni a parte, comunque, oraha fatto luce su quanto sia accaduto mentre si trovava in