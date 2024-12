Ilgiorno.it - Villaggio Prealpino: prete è in chiesa per celebrare la messa di Natale, i ladri gli ripuliscono casa

Brescia, 25 dicembre 2024 – Oggetti personali e il denaro, persino quello delle offerte raccolte nel mese di. È il bottino dei(o del ladro) che si sono introdotti nell'appartamento in cui abita don Umberto Tagliaferri, parroco di Santa Giulia al. L'assalto dovrebbe essere stato commesso dopo le 23. Iavrebbero approfittato dell'assenza del sacerdote, fuori dal suo appartamento perché impegnato nelle celebrazioni delladi mezzanotte. Gli autori dell'intrusione hanno portato via alcuni oggetti personali, ma anche il denaro raccolto ine dalle comunità collegate alla parrocchia di Santa Giulia e della Stocchetta. Gli investigatori hanno un indizio da cui partire: alle otto di sera, infatti, una persona con voce maschile ha telefonato in parrocchia e, dopo aver chiesto di don Umberto, si è informato sugli orari dellaserale.