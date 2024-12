Biccy.it - Sospetti di Shaila su Helena e Lorenzo: “Stesso agente! Sono d’accordo?”

Leggi su Biccy.it

Per diverso tempo si è discusso di un segreto diPrestes eSpolverato, la stessa modella brasiliana dentro la casa del Grande Fratello ha fatto riferimento a cose che non poteva dire sul coinquilino e che erano accadute prima del loro ingresso nel reality. Sui social gli utenti siscatenati tra, ipotesi più o meno fantasiose e indagini trash. Alla fine a far luce sul mistero c’ha pensato Alfonso Signorini e la realtà (quella rivelata da loro) è apparsa fin da subito deludente.ha ammesso: “Gli ho scritto su Instagram e ci siamo scambiati dei messaggi. Gli ho detto che mi piaceva la sua biografia. Poi ho detto una cosa del tipo che ci saremmo visti al Grande Fratello e ho aggiunto qualcosa come ‘proteggiamoci’“.non si è scomposta davanti alle rivelazioni die ha solo detto: “Lo sapevo già, me l’aveva detto lui“.