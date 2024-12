Movieplayer.it - Natale a Biltmore, recensione: una gradevole, ma innocua, commedia romantica a spasso nel tempo

Leggi su Movieplayer.it

Una rom-com in cui una sceneggiatrice si trova a viaggiare nel, ritrovandosi sul set di un cult natalizio anni '40. Su Rai2 e RaiPlay. La sceneggiatrice Lucy Hargrove è al settimo cielo quando scopre di essere stata scelta per occuparsi della sceneggiatura del remake del celebre film natalizio "His Merry Wife!" (ovvero La sua moglie felice!). Un cult del 1947 girato nella storicaHouse, da sempre considerato un classico delle feste e adorato da generazioni di spettatori. Ma il suo superiore non è del tutto soddisfatto della prima bozza dello script, soprattutto per ciò che concerne il finale, e decide così di mandare Lucy a trascorrere il, affinché compia delle ricerche e trovi lì la giusta ispirazione. La protagonista viene .