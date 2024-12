Pianetamilan.it - Milan, ecco i nuovi Camarda: i migliori talenti delle giovanili

Leggi su Pianetamilan.it

Nel corso di questo 2024 ilha lanciato tantissimiprovenienti dalle. Il club rossonero, forte anche della nascita della formazione Under 23, ilFuturo, ha avuto l'opportunità di far crescere i propri gioielli mettendoli alla prova in un campionato complicato come la Serie C. Da qui l'impiego sempre più continuo di Francesco, classe 2008 ancora a caccia del primo gol ufficiale con la prima squadra, ma anche di Mattia Liberali, Alex Jimenez e tanti altri. Nei prossimi anni, però, non è detto che lo stesso percorso lo possano fare altriche momentaneamente militano nel Settore Giovanile del. Di alcuni si parla già un gran bene e si sono scomodati paragoni importanti. Anche se poi sappiamo come sia complicato reggere il salto nelle categorie superiori.