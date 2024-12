Pianetamilan.it - Milan, che fare con Divock Origi? Ecco quanto costa ai rossoneri

Arrivato in rossonero fra grandi aspettative,è ormai relegato ai margini del. Dopo una prima stagione decisamente deludente, 36 presenze e solo 2 gol, il centravanti belga fu ceduto, in prestito, al Nottingham Forest. Purtroppo, però, neanche in Premier League ha potuto ritrovare la giusta continuità, terminando l'annata con i Tricky Trees a quota 22 presenze e un solo gol segnato. Inevitabilmente, dunque,ha fato il suo ritorno aello ma il suo futuro non sarà certamente in rossonero. Maal? All’inizio della stagione 2022/23, ed essendo stato ingaggiato a parametro zero, il suo costo storico ammontava a 660mila euro, ovvero il costo delle commissioni pagate ai suoi agenti. Nella stagione 2023/24, invece, il belga èto al "solo" 165mila euro, una cifra pari alla quota ammortamento, dal momento in cui l’ingaggio era a carico del Nottingham Forest.