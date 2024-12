Calciomercato.it - Marotta allo scoperto: “Ecco cosa faremo sul mercato. Inzaghi leader dell’Inter”

I campioni d’Italia puntano al bis in campionato e provano l’assalto anche al sogno Champions League: le parole del presidente nerazzurro L’Inter chiude un super 2024, segnato ovviamente dalla conquista dello scudetto e di una storica seconda stella. I nerazzurri puntano al bis in campionato e intanto nutrono ambizioni importanti anche in Europa.Beppe(LaPresse) – Calcio.itNell’ultimo anno, inoltre, il ribaltone in seno alla proprietà ha portato all’addio della famiglia Zhang e l’ingresso nella gestione del club del fondo Oaktree. Beppespiega le differenze e la nuova visione all’interno della società: “Con Oaktree c’è un confronto quotidiano e positivo, nella ricerca della sostenibilità e questa sostenibilità avviene con delle linea guida concordate insieme e che dobbiamo mettere in pratica – spiega il presidente nerazzurro a ‘Sky Sport’ – Comporre una rosa con dei limiti economici dal punto di vista del costo del lavoro, ad un’età media che possa garantire investimenti sui giovani.