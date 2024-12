Metropolitanmagazine.it - Il regista Adam McKay crede che Wicked potrebbe essere bandito negli USA nel prossimo futuro

Il“non sarebbe sorpreso” sevenisse ritirato nei prossimi anni a causa della direzione politica in cui si sta muovendo l’America. Ildi Don’t Look Up ha condiviso i suoi pensierisu X, scrivendo: “A livello puramente narrativo ‘Parte 1’ è lì in cima come uno dei film più radicali mai realizzati da un grande studio di Hollywood. So che ‘Parte 2? torna un po’ al centro, ma ‘Parte 1’ parla apertamente di radicalizzazione di fronte al carrierismo, al fascismo, alla propaganda“. Ha continuato, “Ciò che è davvero sorprendente di ‘’ è che esce ORA, quando l’America non è mai stata così di destra e così propagandata. E sì, so che la produzione teatrale e il libro sono molto più vecchi, quindi parte della tempistica è una coincidenza, ma comunque.