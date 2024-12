Top-games.it - GUIDA LORDS of the FALLEN Gaverus del Trespolo del Pellegrino

Leggi su Top-games.it

Eccoci amici di Top Games in questa nuovadiof the, come procede la vostra partita? Oggi vi aiuteremo nella seconda parte deldel. Le mura esterne del castello ce le siamo ormai lasciate alle spalle, nella scorsavi abbiamo portato fino alla Vestigia di Agatha la Cieca ed è proprio da qui che riprenderemo.Tresppolo dele BossPrendete la strada a destra, prima parlate con l’npc che vi osserva alle spalle, e ricordate di raccogliere la mappa della discesa didel. Lungo il tragitto liberatevi dei nemici presenti e con un doppio salto su delle piccole basi di legno sospese arriverete su un’altro sentiero in legno. Non scordate di raccogliere i 2 oggetti sulla destra prima e dopo aver eseguito i salti.Scendete lungo la scala alla fine del sentiero e raccogliete l’oggetto dietro di essa alla base.