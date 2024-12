Isaechia.it - Grande Fratello, colpo di scena: Zeudi bacia Alfonso! (Video)

Nella casa del, le emozioni e le dinamiche sembrano non fermarsi mai, e nelle ultime ore i telespettatori sono stati testimoni di un inaspettatodi. Sembrava che traDi Palma, ex Miss Italia, e Helena Prestes, modella brasiliana, stesse nascendo una particolare intesa, tanto che molti fan avevano iniziato a chiamarle “Zelena”. Tuttavia, gli ultimi eventi hanno ribaltato ogni previsione. La vigilia di Natale aveva portato con sé tensioni tra le due concorrenti., dopo aver chiesto a Helena di appartarsi per un momento di confronto e intimità, aveva ricevuto un rifiuto dalla modella brasiliana, che l’aveva lasciata visibilmente turbata. Il dolore diera apparso evidente, tanto da arrivare alle lacrime. La mattina di Natale, però, le due hanno deciso di chiarirsi, cercando di ristabilire un equilibrio nel loro rapporto.