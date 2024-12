Ilfattoquotidiano.it - Gaza, il presidente d’Israele chiede un accordo “con tutti i mezzi”. Ma Tel Aviv e Hamas si scambiano accuse su chi lo sta boicottando

Non è bastato, al momento, nemmeno l’appello delisraeliano Isaac Herzog a portaree Israele a unprima della fine del 2024, come auspicato da tutte le parti nelle scorse settimane. Il partito armato palestinese ha accusato lo Stato ebraico di ostacolare l’intesa finale, stessa accusa mossa nel senso opposto da Tel.Unsugli ostaggi è da raggiungere “con”, ha detto il capo dello stato appellandosi alle parti in conflitto: “Chiedo ai nostri leader di agire con tutte le loro forze e cona loro disposizione per raggiungere un”. Maha affermato che sono le “nuove” condizioni israeliane a ritardare l’sul cessate il fuoco a. “Nuove condizioni” che hanno “rinviato la conclusione di un” sul cessate il fuoco nella Striscia di: “L’occupazione ha imposto nuove condizioni, riguardanti il ritiro delle truppe israeliane, il cessate il fuoco, i prigionieri e il ritorno degli sfollati che hanno rinviato la conclusione di un”.