Calciomercato.it - Doppio regalo per Fonseca: “All-in su Ricci. Tomori? Farei questo scambio con la Juve” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Il punto sul mercato del Milan. Il tecnico portoghese aspetta rinforzi per centrare l’obiettivo Champions League C’è tanto mercato al centro delle discussioni di Zona Rossonera. Il programma sul canale YouTube di Calciomercato.it, ha ospitato Matteo Mosconi.per: “All-in sucon la(LaPresse) – Calciomercato.itCon il giornalista di TeleCity sono stati diversi gli argomenti trattati, a partire dal possibile addio di Fikayo, finito nel mirino dellantus: “Non ci voglio credere – afferma il collega – Non voglio credere che Milan sia diventato succursale delladal punto di vista difensivo. Già c’è stata l’operazione Kalulu che non ha senso, avevi già il terzino in rosa senza comprare Emerson.negli ultimi anni ha commesso errori gravi, non ultimo quello a Firenze, ma andresti a dare alla, tua rivale nella corsa Champions, un giocatore che cambiando ambiente si può riprendere e puoi consegnare allala coppia che ti aveva fatto vincere lo scudetto due stagioni fa.