Dio benedica chi non rinuncia alla stracciatella la sera del 25 dicembre Ecco la ricetta di una grande trattoria romana

Avanza del brodo di Natale? Aggiungeteci un uovo, o due. E no, non si tratta né del famoso gelato né del latticino fresco che l’omonimo nome evoca, ma di una zuppa semplice e sostanziosa, nata per ridare vita agli avanzi e diventata, nel tempo, un simbolo della convivialità delle feste nel centro Italia. Viene solitamente preparata per il pranzo del 26, il giorno di Santo Stefano, ma diocoloro che nonno ad assaggiarla anche laprima, dopo il pranzo di Natale.LaNella cucina italiana, il terminepuò indicare tre preparazioni molto diverse: un gelato a base di latte e panna con scaglie di cioccolato fondente, un formaggio fresco cremoso e, infine, lain brodo. Pur così distanti, queste varianti condividono l’origine del nome, che rimanda all’idea di "stracciare".