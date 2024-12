Golssip.it - Yanina Latorre mostra il video che conferma il tradimento di Wanda con Keita: “Molta intimità”

Leggi su Golssip.it

Simona Guatieri, ex moglie del calciatoreBaldé, hato in una recente chiacchierata con il giornalista Juan Etchegoyen il flirt tra l'ex compagno eNara. Di questa relazione aveva parlato anche Mauro Icardi e ora pare sia spuntato anche ilcon le prove., giornalista di LAM ha rivelato di essere in possesso delin cui si vede la modella tradire Mauro Icardi, che all'epoca era suo marito. Tutto sembra indicare cheabbia avuto un incontro segreto con il calciatore senegaleseBaldé. I dettagli della prova della presunta infedeltà sono stati forniti dalla giornalistadurante la trasmissione del programma Bondi Live. “Ho ildicon il senegalese”, ha annunciato la conduttrice poi. La giornalista ha anche aggiunto che il legame tra i due è stata una cosa lunga e, mentre lova al suo collega, ha detto: “Te lo faccio vedere, ma non dire niente, perché ho giurato di non farlo vedere ancora”.