WWE | Maxxine Dupri e Anthony Luke annunciano il fidanzamento ufficiale

La star della WWE,, e il talento emergente di NXT,, hanno annunciato il loro, condividendo la felice notizia sui social media.ha pubblicato su Instagram una serie di splendide foto del suo nuovo scintillante anello, accompagnate da una semplice didascalia: “Status: Per sempre.” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sydney Zmrzel (@, molto amata dai fan del roster di RAW come parte dell‘Alpha Academy insieme a Otis e Akira Tozawa, sta guadagnando sempre più attenzione per il suo carisma e la sua presenza. Nel frattempo,, che ha firmato con NXT, sta affinando le sue abilità negli eventi live in vista del suo debutto televisivo.Le foto pubblicate dahanno catturato la felicità e l’amore della coppia, e i fan hanno subito inondato i commenti con congratulazioni e auguri.