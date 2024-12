Van Dijk minimizza le quadruple possibilità del Liverpool dopo la vittoria degli Spurs

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-23 19:36:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Virgil vanafferma di non avere intenzione di parlare di una potenziale quadrupla delin questa stagione, nonostante l’impressionante prima metà della stagione dei Reds.La squadra di Arne Slot ha battuto glidomenica 6-3 e attualmente è in testa sia alla classifica della Premier League che a quella della Champions League, nonché alla semifinale della Coppa Carabao.È stato un buon inizio di vita con Slot, ma il capitano delinsiste che non si lascerà prendere la mano in questa fase della stagione.Entra #TOTLIV pic.twitter.com/abECvx8l3V—FC (@LFC) 22 dicembre 2024laper 6-3 in casa del Tottenham, l’olandese ha detto: “In questo caso parli di quadrupla? Beh, penso di aver già dato risposte molte volte sul fatto che non pensiamo a cosa c’è là fuori a maggio.