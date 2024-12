Pronosticipremium.com - Trigoria, vigilia di allenamento per la Roma: ancora assente Cristante

Non c’è momento di riposo per la, che nel 2025 avrà l’obiettivo di scalare la classifica dopo una prima parte di stagione da incubo. La netta vittoria per 5-0 contro il Parma ha permesso ai giallorossi di passare un Natale tranquillo, ma la situazione continua a non essere delle migliori. La squadra guidata da Claudio Ranieri si trova in decima posizione in classifica con 19 punti, ben lontana dalla zona Europa. Domenica 29 dicembre i capitolini saranno ospiti del Milan a San Siro, nell’ultimo gara del 2024. L’dellaLaha già iniziato a preparare il match di domenica e in questo giorno disi è ritrovata agli ordini di Ranieri al Centro Sportivo Fulvio Bernardini diper la consueta seduta di. Dopo una fase iniziale di mobilità, il gruppo è stato impegnato in una partita in spazi ridotti con porticine, infine esercitazioni su finalizzazioni da cross.