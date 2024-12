Ilfattoquotidiano.it - Squid Game 2: tutti i segreti della serie Netflix che critica la società con un gioco di sopravvivenza mortale

Nel 2021 è stata lapiù vista nel mondo e ha raggiunto la vetta delle classifiche in tutto il mondo. Il 26 dicembre è in uscita la seconda stagione (in sette episodi) ed è già stata completata la sceneggiatura di una terza e ultima, al momento in fase di post-produzione. “2” punta in alto, con l’obiettivo di replicare il successo di pubblico eottenuto quattro anni fa. Il regista Hwang Dong-hyuk ha già fatto la storia: alla 74esima edizione dei Primetime Emmy Awards è diventato il primo asiatico a vincere il premio Miglior regia di unadrammatica e, adesso, torna al timone dello show come regista, sceneggiatore e produttore. E, se a scrivere la prima stagione aveva impiegato anni, questa volta ha sorpreso, completando i due sequel in soli sei mesi.