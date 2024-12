Quifinanza.it - Più tristi a Natale, cos’è il Christmas blues e perché è colpa delle difficoltà economiche

Ilnon piace a tutti e c’è anche chi soffre della “sindrome del” o. Sono in molti a sentirsi il Grinch della situazionenon amano vivere le festività natalizie, decorare casa, fare regali e passare il tempo con la famiglia. La condizione di tristezza, ma anche ansia, rabbia e nostalgia, prende il nome di. Tra le cause che scatenano simili sensazioni ci sono condizioni pregresse di solitudine, stress ma anche.Chela sindrome?Nel periodofeste il senso di solitudine può farsi sentire maggiormente. I dati di Telefono Amico raccontano proprio questo diffuso problema di solitudine e stress. Non è un caso infatti che il periodo trae Capodanno sia uno dei più stressanti dell’anno.Nel tempo queste sensazioni spiacevoli, che sembrano cozzare molto con l’immagine del periodo natalizio, sono confluite in un’espressione:o sindrome del