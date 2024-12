Liberoquotidiano.it - "Perturbazione in arrivo". Giuliacci mette in guardia: ecco chi rischia un Capodanno "rovinato"

Conto alla rovescia per il. A poco meno di una settimana,i primi modelli previsionali. Stando alle previsioni del team di Mario, la marcia di avvicinamento al 2025 vedrà le Feste Natalizie caratterizzate da tempo tipicamente invernale, con freddo e neve che a Natale saranno protagonisti. E per l'inizio del nuovo anno? I meteorologi parlano di un "inverno aggressivo" anche per ilma con qualche eccezione. Attualmente le proiezioni indicano che subito dopo le Feste di Natale l'alta pressione tornerà temporaneamente ad allungarsi sull'Italia, regalandoci alcune giornate, tra venerdì 27 e domenica 29 dicembre, sostanzialmente asciutte e anche più miti, almeno al Centro-Nord. Per la fine dell'anno però non è escluso un nuovo cambiamento. Tra lunedì 30 e martedì 31 dicembre sembra in effetti probabile l'di correnti fredde dai Balcani e di conseguenza un nuovo calo termico che dovrebbe riportare ovunque, anche al Centro-Nord, le temperature su valori tipicamente invernali.