Notizie.com - Perché i botti illegali sono pericolosi per la salute: attenzione a bambini e persone asmatiche

Leggi su Notizie.com

In queste ore in ogni zona d’Italia le forze dell’ordine stanno scandagliando il territorio: nel mirino oggetti potenzialmente letali, i.Una serie di attività che quest’annotornate prepotentemente d’attualità a causa della tragedia avvenuta nelle scorse settimane ad Ercolano, in provincia di Napoli. In quel caso tre giovani hanno perso la vita nello scoppio di una fabbrica abusiva.per la(GUARDIA DI FINANZA FOTO) – Notizie.comMa i petardi ed i fuochi d’artificionon“solo” assaiper l’ovvio rischio di esplosione. Questi prodotti lasciano strascichi sul corpo e sull’organismo talvolta difficili da individuare. Ihanno infatti un effetto dannoso sullaumana e sull’ambiente.