Lettera43.it - Nexi riconfermata nel Dow Jones sustainability world index

è stataper il secondo anno consecutivo nel Dowe nel DowEurope, a seguito della valutazione annuale delle attività di sostenibilità delle aziende condotta da S&P. In particolare, nell’edizione 2024,ha ottenuto un punteggio di 75/100, un miglioramento significativo rispetto al 65/100 dello scorso anno, posizionandosi tra il miglior 1 per cento delle aziende nella categoria Financial services & capital market. Lanciati nel 1999, gli indici di sostenibilità Dowdi S&P Global sono tra i più rilevanti a livello globale e monitorano le performance di sostenibilità delle principali aziende in tutto il mondo.ha fatto progressi nella cybersicurezza, nella digitalizzazione dei pagamenti e nella strada verso il Net ZeroTra i principali risultati raggiunti da, si segnalano progressi in ambiti chiave come la cybersicurezza, la digitalizzazione dei pagamenti per le pmi, il raggiungimento degli obiettivi di climate Net Zero, l’implementazione di un rigoroso processo di due diligence Esg nella supply chain, rispettando standard elevati come quelli adottati in Norvegia, e pratiche di eccellenza nella valutazione e mitigazione dei rischi aziendali.