Lanotiziagiornale.it - Natale e Capodanno, in viaggio 17 milioni di italiani ma le vacanze diventano più brevi e frammentate

popolo di viaggiatori, soprattutto a. Sono 17gliche si metteranno inper le festività, un milione in più rispetto alle stime di novembre. Oltre sei su dieci rimarranno entro i confini nazionali. Saranno comunquepiù, con più partenze, con una tendenza a spostarsi al di fuori dei periodi canonici e per periodi di permanenza più. Questi i principali dati che emergono dal focus sued Epifania 2025 deglidell’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg. Gliinper le festivitàIl 25% dichiara che si muoverà sia in Italia che all’estero, facendo quindi più viaggi. Il 12% partirà esclusivamente per destinazioni estere, soprattutto ae all’Epifania, dato in forte crescita rispetto al 2022.