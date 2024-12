MotoGP 2025 di rivoluzione | 9 squadre su 11 cambiano lineup tutto pronto per il congelamento motori

Leggi su Sportface.it

Lasi prepara ad accendere iin vista della stagione. Il motomondiale partirà ufficialmente nel fine settimana tra il 28 febbraio e il 2 marzo, ma nelle settimane precedenti sono in programma una serie di test. Il 2024 si è concluso con il successo di Jorge Martin, che nel corso del weekend a Barcellona è riuscito a spuntarla su Francesco Bagnaia, conquistando il suo primo titolo nella categoria regina. La classifica riservata ai costruttori è stata invece vinta da Ducati, che ha chiuso i giochi con alcune gare di anticipo, dopo un’altra stagione dominante.Ora, è il momento di guardare avanti e prepararsi alle sfide future. Team e piloti sono attesi in Malesia tra il 31 gennaio e il 2 febbraio per il primo shakedown dell’anno. Il paddock resterà a Sepang per il primo round di test ufficiali, in calendario tra il 5 e il 7 febbraio.