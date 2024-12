.com - Milano, quando l’arte trasforma l’abbandono in provocazione

Sui Navigli, dove il viavai della movida si mescola alle acque placide della Darsena, un’insolita agenzia immobiliare ha aperto i battenti. Ma attenzione: qui non troverete il classico agente in completo che vi mostrerà l’appartamento dei vostri sogni. L’Edicola Radetzky, storico chiosco reinventato come spazio espositivo, ospita infatti “IMMOBILI-AREE.IT“, l’ultima provocatoria installazione dell’artista Biancoshock.Lo specchio della città incompiutaDal novembre 2024 fino a gennaio 2025, le vetrine dell’edicola si sonote in un’amara ma geniale parodia del mercato immobiliare. Attraverso annunci che sembrano autentici, Biancoshock mette in vendita il nulla: edifici abbandonati, strutture incompiute e scheletri di cemento che punteggiano il panorama milanese. Una collezione di “occasioni perse” accuratamente fotografate dall’artista, che ha setacciato la città alla ricerca di questi monumenti al degrado urbano.