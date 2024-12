Pianetamilan.it - Milan, Theo Hernandez: segnale forte e chiaro. Sul rinnovo…

Una tutto il mondo. Così scrive 'La Gazzetta dello Sport'.non molla e vuole tornare uno dei terzini migliori al mondo. Iltornerà a lavorare dopodomani per preparare la partita di domenica contro la Roma. Il terzino rossonero, però, si è presentato comunque aello. Con l’aiuto di un membro dello staff, il laterale francese ha svolto una seduta personalizzata, dando seguito al programma stilato appositamente per fargli riprendere la forma perduta nelle ultime settimane. Unimportante quello che lancia. Contro la Roma, si legge, è probabile cheritrovi la titolarità, visto che Jimenez dovrebbe giocare esterno alto. Per quanto riguarda il rinnovo, ci sarebbe fiducia per arrivare a una nuova firma. Lui vuole restare, come più volte detto dal suo agente, ma, come scrive la rosea, secontinuasse a giocare clamorosamente sotto le aspettative, anche ilpotrebbe farsi qualche domanda sul futuro.