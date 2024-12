Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Con Berlusconi c’era una garanzia. A Babbo Natale chiedo …”

Il giornalista Carloha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi sul prossimo futuro dele facendo una particolare richiesta a. Ecco, dunque, le sue parole. Sul prossimo futuro: "Chiudo gli occhi e vorrei tornare ad uncon una società e una proprietà senza discussioni. Con un allenatore non in discussione, anche se quello è difficile, dipende sempre dai risultati. I giocatori possono andare bene o male. Se penso alla sconfitta della Fiorentina dico che ci permette di essere a cinque punti dal quinto posto senza contare la partita di Bologna. Se trovassimo una maledetta continuità, una prestazione di gioco che non sia fatta di alti e bassi, non sarebbe così impossibile riagganciare il quarto o il quinto posto.