Milan Futuro battuto dalla Virtus Entella | il resoconto del match

(Fonte ac.com) Perde ancora di misuradi fronte alla, nuova capolista - insieme a Pescara e Ternana - nel girone B di Serie C dopo questo weekend. Stavolta allo stadio Chinetti di Solbiate Arno termina 2-1 per i liguri, invece l'andata si era conclusa 1-0 e aveva rappresentato l'esordio in campionato. La prima giornata di ritorno, il giro di boa non sorride ai giovani rossoneri. Uncomplicato, deciso nella ripresa: prima l'errore di Zuki?, poi la zampata di Zeroli, per finire la mazzata di Corbari. La squadra di Mister Bonera non ha giocato una prestazione negativa anche se ha creato meno e sofferto maggiormente l'avversario, in primis deve recriminare per gli sbagli commessi e pagati a caro prezzo. Un verdetto amaro, lo stesso di Pesaro dopo l'eliminazione in Coppa Italia, che non permette di sorridere verso il Natale né di concludere al meglio il 2024.