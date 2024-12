Ilgiorno.it - Le sfide del nuovo anno. Bonifiche, casa e servizi: "Serve una visione audace"

Leggi su Ilgiorno.it

, rifiuti fuori cassonetto, cittadella dell’innovazione, senzatetto e minori stranieri non accompagnati: sono le quattroper il 2025 della Loggia, delineate nel bilancio di finedella sindaca Laura Castelletti. "Abbiamo alle spalle uncomplesso, con difficoltà globali, emergenze climatiche, l’aggravarsi delle diseguaglianze – ha ricordato, sul palco del teatro Borsoni –. Tutto questo ha inciso e inciderà sulla vita anche della nostra città, in termini di preoccupazioni, paure, tensioni, e anche risposte da dare.uno sforzo di creatività politica notevole, dobbiamo mettere in campo una". Il 2025 si aprirà con le ruspe nel sito industriale della Caffaro, mentre è da poco arrivato l’impegno del Governo a destinare i 250 milioni del risarcimento da Livanova a Brescia e ai territori inquinati (accolto un ordine del giorno degli onorevoli bresciani Fabrizio Benzoni e Gianantonio Girelli).