La passione della vela nel Dizionario di Babbo Natale di Gregoire Solotareff

Babbo Natale come non l’avete mai conosciuto! Dalla A di acrobata alla Z di zebra, un dizionario ricco di voci e notizie insolite (a volte decisamente strampalate!) su Babbo Natale. Per esempio: sapete che quando gli elfi dicono a Babbo Natale che assomiglia un po’ a un elefante vestito di rosso, lui non è contento, ma in fondo sa che è vero? Oppure, avreste mai immaginato che la barca aè una delle passioni di Babbo Natale? Età di lettura: da 4 anni.Grégoireè nato nel 1953 ad Alessandria d’Egitto, da padre medico di origine libanese e madre pittrice e illustratrice russa, Olga Lecaye. Trascorre la sua infanzia in Egitto, poi in Libano e infine nell’Île-de-France. Dopo un primo percorso come medico, si dedica al disegno e alla scrittura, in particolare ai libri per bambini.