Jeffrey Dean Morgan parla del ritorno del suo co-protagonista in Dead City | Ho dato di matto

Leggi su Cinefilos.it

deldel suo co-in: “Hodi”I presenti al panel di The Walkingal Comic-Con di San Diego dell’estate scorsa hanno assistito alla riunione di una vita quando un teaser della prossima seconda stagione ha rivelato ildi Lucille, la mazza di filo spinato brandita da, Negan. La mazza è stata messa fuori uso dal finale della stagione 10 della serie principale, The Walking, quando Negan l’ha incendiata per espiare i suoi peccati. Da quello che abbiamo visto nel teaser, non solo il pipistrello è tornato in azione, ma Negan fischia di nuovo – potrebbe significare che il personaggio sta tornando alle sue vecchie abitudini? A prescindere dal percorso che Negan intraprenderà, il pubblico era entusiasta di vedere Lucille fare la sua comparsa ela pensa esattamente come lui.