Ilgiorno.it - Istat e la radiografia dei giovani. Più bravi, ma meno iscritti. Si diploma uno straniero su due

Milano è la più “brava“ d’Italia per i risultati raggiunti dai suoi studenti nelle competenze alfabetiche e numeriche alle superiori, ma è anche quella in cui tra i ragazzi di 14 e 18 anni è più basso il tasso di iscrizione a scuola. Una Milano a due velocità emerge anche nell’ultimo focus di, che mostra unadei “nelle città metropolitane“ e della “fragilità dei percorsi educativi“, analizzando e comparando la fascia 0-24 nelle diverse città metropolitane italiane. Il primo dato evidente in questo studio - che intreccia la condizione, l’offerta e i percorsi di istruzione dei ragazzi - è la disomogeneità del territorio nazionale, a tutti i livelli. Premessa imprescindibile è il calo della natalità e della fecondità: al primo gennaio 2024 nelle 14 città metropolitane risiedono 4,8 milioni didi 0-26 anni, rappresentano il 22,6% della popolazione con una perdita di 10 punti percentuali rispetto al 1993.