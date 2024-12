Sport.quotidiano.net - Ieri sconfitta 0-1 a Torino. Primavera senza lieto fine. Chiude l’anno con un ko e vede l’incubo playout

Leggi su Sport.quotidiano.net

1 BOLOGNA 0 : Plaia; Bianay Balcot, Mendes, Desole, Zaia (34’st Olsson), Dalla Vecchia, Djalo (21’st Liema Olinga), Ciammaglichella (21’st Perciun), Krzyzanowski; Franzoni (48’st Raballo), Gabellini. A disp. Siviero, Acar, Sabone, Bonadiman, Mahari, Cacciamani, Dimitri. All. Tufano. BOLOGNA: Happonen; Nesi, Markovic (31’st De Luca), Papazov (41’st Mangiameli); Puukko, Pyyhtia, Diop, Mazzetti, Baroncioni (18’st Tonin); Castaldo (31’st Tordiglione), Ravaglioli. A disp. Pessina, Di Costanzo, Nordvall, Castillo, Oliviero, Fiaschi. All. Rivalta. Arbitro: Gianquinto di Parma. Reti: 2’st Gabellini (T). Note: ammoniti Markovic (B), Desole (T) e Happonen (B). Ora sì, le sconfitte cominciano a diventare un problema, e anche bello grosso per il Bolognafinito ko per la sesta partita consecutiva.