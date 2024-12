Lapresse.it - Germania: Steinmeier, ombra oscura incombe su questo Natale

Torino, 24 dic. (LaPresse) – Nel suo tradizionale messaggio di, il presidente tedesco Frank-Walterha invocato l’unità alla luce dei recenti sviluppi nel Paese, citando l’attentato al mercatino dinella città di Magdeburgo. “Un’su”, ha affermato. “Possiamo solo immaginare” cosa stiano attraversando i parenti delle vittime. “Non siete soli nel vostro dolore. Le persone in tutto il nostro Paese vi sono vicine e piangono con voi”, ha detto, ringraziando la polizia e il personale medico per il loro lavoro dopo l’attacco. “L’odio e la violenza non devono avere l’ultima parola. Non lasciamoci separare. Restiamo uniti”, ha aggiunto.