Pianetamilan.it - ESCLUSIVA Pellegatti: “La società tifa Fonseca. Allegri al Milan? So che…”

Leggi su Pianetamilan.it

Quando si segue ilda sempre non si può che essere i più grandi esperti del mondo rossonero ed è per questo che abbiamo deciso di ospitare sul nostro canale YouTube il grande Carlo, storico giornalista tifoso del, che ci ha parlato di tutto ciò che sta succedendo intorno al mondoista. Dalla situazione della proprietà, con metodi di comunicazione e modi di fare discutibili, fino al campo, dovenon è amato dai tifosi, mato dai dirigenti. E su Massimiliano, tante volte accostato ai rossoneri, ci ha dato un'informazione diretta. Qui trovate sia il video che tutte le dichiarazioni diin testuale. Ricordate, in ogni caso, di lasciare il vostro "mi piace" e di iscrivervi al canale YouTube di Pianeta! Sulle parole di Cardinale e Furlani, sensazioni ed effetto: "Parliamoci chiaro, siamo rimasti perplessi.