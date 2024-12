Thesocialpost.it - È l’atleta Sophie Hediger la giovane morta ad Arosa, travolta da una valagna

, laatleta di snowboardcross, è tragicamente deceduta nelle scorse ore ada causa di una valanga. La federazione svizzera Swiss-Ski ha confermato la notizia in un comunicato, esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa della 26enne, membro della nazionale.Leggi anche: Ritrovataa Ovada Franca Caruzzo, la donna scomparsa a Masone nei giorni scorsiWalter Reusser, direttore della federazione, ha dichiarato: “Siamo profondamente colpiti da questa tragedia e ci uniamo al dolore della famiglia di, a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze. La sua morte segna un momento difficile per la nostra comunità, specialmente in questo periodo festivo. Ricorderemocon grande affetto.”Swiss-Ski ha descritto la scomparsa dicome “tragica, brutale e prematura”.