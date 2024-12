Condanne per violenze contro israeliani

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.16 Un tribunale olandese ha condannato cinque persone per gli episodi di violenzai tifosi del Maccabi Tel Aviv in trasferta ad Amsterdam, nella notte fra il 7 e l'8 novembre scorso. La Corte ha ritenuto i cinque condannati colpevoli di diversi reati legati alledi strada e all'incitamento all'odio nelle chat di gruppo. Le pene irrogate ai condannati sono state piuttosto lievi. La più grave è di 6 mesi di reclusione. Secondo i giudici, non si sarebbe trattato di attacchi antisemiti.