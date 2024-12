Christopher Nolan girerà un film sull'Odissea di Omero. Nel cast Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson e Charlize Theron

Leggi su Open.online

Un titolo che la dice lunga e pure una data di uscita, la Universal fa questo regalo di Natale a tutti i fans di, visionario regista e sceneggiatore inglese, forse il più ricercato del cinema a livello mondiale. Un autore che lancia un guanto di sfida alla storia con questo suo intento, oggi annunciato dalla major, di confrontarsi con l’Odissea di, in sala il 17 luglio del 2026. Erano in molti a domandarsi cosa stesse bollendo nella pentola di casa, nominato da Re Carlo solo qualche giorno fa Cavaliere, dato che negli ultimi due mesi arrivavano solo alla spicciolata annunci di grandi volti del cinema hollywoodiano che si aggregavano aldi un’opera della quale non si sapeva nulla. Oggi che abbiamo un titolo e che quel titolo ci proietta in un immaginario assai specifico e conosciuto, il gioco diventa collocare questi attori nei ruoli di quella che è una delle più grandi opere letterarie partorite da mente umana.