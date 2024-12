Lettera43.it - Chiara Ferragni, la Fenice Srl rimossa dell’elenco delle startup innovative

LaSrl, unaaziende principali della galassia imprenditoriale di, è statadalla sezione specialePmiper non aver depositato la dizione annuale sul mantenimento dei requisiti richiesti. A riferirlo è l’agenzia Radiocor, basandosi su una determinazione della Camera di Commercio di Milano. L’azienda, pur continuando a operare e rimanendo iscritta al RegistroImprese nella sezione ordinaria, perde così lo status di “Pmi innovativa”. Il mancato deposito, richiesto entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio o entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio, comporta automaticamente la cancellazione dalla lista speciale.Che cosa comporta la cancellazione diSrl dalle PmiL’esclusione implica la perdita di una serie di benefici riservati alle Pmi, come agevolazioni fiscali, maggiore flessibilità societaria, facilitazioni nell’accesso al credito bancario e incentivi per gli investimenti.