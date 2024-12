Justcalcio.com - CdS – è tra gli obiettivi per giugno

2024-12-19 10:05:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport:Jaka Bijol, ancora una volta l’osservato speciale. Era già successo a fine settembre per la trasferta di Udine in campionato, ma stasera il difensore sloveno si presenterà da avversario direttamente a San Siro con addosso gli occhi di tutto il mondo Inter. E non soltanto per questioni di campo legate al match di Coppa Italia. In prospettiva Bijol è uno dei candidati per rafforzare la difesa nerazzurra durante la prossima estate e l’interessamento del club interista va di pari passo con le posizioni dei due difensori centrali presenti in rosa, Acerbi e De Vrij. Il primo a febbraio compirà 37 anni, il secondo sempre nello stesso mese ne farà 33 e di conseguenza l’Inter è obbligata a guardare al futuro per rinforzare il reparto.