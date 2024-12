Justcalcio.com - Abbuffata calcistica natalizia: Premier, Serie A, Ligue 1…

2024-12-24 08:33:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:Il calcio non si ferma, nemmeno a Natale. LaLeague è al centro dell’attenzione. ma ogni volta lo è più paesi si uniscono all’ballo durante queste festività.Il Santo Stefano si apre tre giorni in 12 giorniNon c’è niente di più degno di nota da parte dei media dellaLeague e del suo “Boxing Day”. Il ‘Box Day’ è il giorno più speciale dell’anno: gli stand, approfittando delle festività natalizie, si riempiono di famiglie e Papanoeles. Una tradizione che nel ‘calcio’ inizia nel 1860 ed è legata alle cassette che i nobili regalavano alla servitù con gli avanzi dei copiosi pasti natalizi. ogni 26 dicembre, in concomitanza con la festa di Santo Stefano.