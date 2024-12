Lanazione.it - Tobbiana, prova di forza: la vetta nelle sue mani. Las Vegas: pareggio ma fiducia per le ambizioni

L’ultima giornata del 2024 si concluderà in via definitiva stasera, considerando che alle 21 a Calenzano inizierà l’ormai tradizionale posticipo del lunedì sera che vedrà sfidarsi Firenze Nord e La Briglia. Il grosso del dodicesimo turno del campionato di Terza Categoria è andato tuttavia già andato in archivio ed è comunque già possibile tirare le somme. E a far festa è indubbiamente il, che si è ripreso ladopo il 3-2 interno rifilato al San Lorenzo Campi Giovani scandito da una tripletta di Rinaldi. Gli uomini di mister Santini hanno quindi messo la freccia andando a +1 sul Carraia, considerando che l’ormai ex-prima della classe non è riuscita ad andare oltre una reti bianche contro La Libertà Viaccia (che deve ancora recuperare una gara e che potrebbe quindi avvicinarsi ulteriormente alle posizioni che contano davvero).