Taranto FC Di Stefano pronto a salvare il club | A disposizione 1mln di euro

Tarantini Time QuotidianoDiLegacy Trust LLC desidera esprimere il proprio rispetto per la famiglia Giove, riconoscendo i milioni investiti e l’impegno dedicato al sostegno dell’ASCalcio nel corso degli anni. L’accordo proposto dal nostro Trust, disponibile da quasi dieci giorni, resta in attesa di una risposta ufficiale. L’accordo proposto dal nostro Trust, che prevede un contributo totale di 1.000.000,00e di piu, è disponibile da quasi dieci giorni e resta in attesa di una risposta ufficiale. Secondo i termini presentati, il nostro supporto finanziario è suddiviso come segue: 9 gennaio 2025: pagamento di 350.000; 10 febbraio 2025: pagamento di 150.000; 9 marzo 2025: pagamento di 350.000; 10 aprile 2025: pagamento di 150.